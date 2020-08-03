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Общество

Роспотребнадзор заявил об опасности массовой КТ-диагностики на фоне пандемии

Фото: Андрей Степанов.

Увеличение числа компьютерных томографий и рост коллективной дозы облучения может потенциально стать причиной радиационно-индуцированных заболеваний. Как сообщает пресс-служба Роспотребнадзора, ученые Санкт-Петербургского научно-исследовательского института радиационной гигиены имени профессора Рамзаева начинают сбор данных о количестве выполненных КТ-исследований для изучения последствий для здоровья населения.

По предварительной оценке, в России изменилась структура и коллективная доза от КТ-исследований за период с марта по июнь текущего года в связи с диагностикой COVID-19.

Результаты, полученные на основе данных из Москвы, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, показывают, что коллективная доза от КТ-исследований за март-июнь 2020 года возросла в полтора раза.

По мнению экспертов, увеличение коллективной дозы может потенциально стать причиной радиационно-индуцированных заболеваний.

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