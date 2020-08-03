Более 22 тонн контрабандной икры изъяли псковские таможенники на российско-латвийской границе

14:03, 03 августа 2020, ПАИ

Псковские таможенники не пропустили более 22 тонн контрабандной икры на российско-латвийской границе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления.

Контрабанда стратегически важных товаров выявлена оперативными сотрудниками Псковской таможни в ходе проведенных проверочных мероприятий на таможенном посту ЖДПП Посинь на российско-латвийской границе.

На таможенный пост прибыл железнодорожный вагон-рефрижератор с икрой сельди общим весом 22 200 кг, который следовал в Казахстан.

По результатам таможенной экспертизы установлено, что фактически перемещаемый товар идентифицирован как «пробойная соленая икра частиковых рыб, содержащая в своем составе поваренную соль (9,1%) и консерванты (бензойную кислоту или ее соли)». Рыночная стоимость товара на территории Российской Федерации составляет свыше 13 млн 882 тыс. рублей.

Таким образом, установлен факт перемещения через таможенную границу ЕАЭС товара «пробойная соленая икра частиковых рыб…» под видом товара «икра сельди свежемороженая» в крупном размере.

По факту незаконного перемещения через таможенную границу стратегически важных товаров Псковской таможней возбуждено уголовное дело.