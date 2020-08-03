В два раза сократилось количество садоводческих товариществ в Псковской области

14:52, 03 августа 2020, ПАИ

В Псковской области в два раза сократилось количество садоводческих некоммерческих товариществ. Об этом сообщила председатель Общественной комиссии по садоводствам Анна Войченко, пишет «АиФ-Псков».

Согласно данным 2008 года в регионе было 520 садоводческих некоммерческих товариществ. В 2020 году их осталось 241. Закрытие садоводств прогнозировали ещё в 2017 году, и тогда принимались меры, которые сработали лишь частично.

«В 2017 году были введены налоговые льготы по землям общего пользования, а также снижены налоговые коэффициенты с 0,3 до 0,2 для садоводов», - рассказала Анна Войченко.

Причиной исчезновения многих дач послужил завышенный налог на земли общего пользования. Помимо этого, дачники должны были вносить средства на ремонт проездов, вывоз мусора и т. д.

65% садоводов – это пенсионеры и люди предпенсионного возраста, тогда как три года назад пенсионеров было более 80%. В целом дачники теперь стали более молодого возраста.

В Москве и Санкт-Петербурге в отдельных садоводствах люди имеют возможность платить по 1500-2000 рублей взносов в СНТ в месяц, но в Псковской области с уровнем доходов жителей это слишком большая сумма.

По причине непомерного финансового бремени садоводства стали совершать ошибки — ликвидироваться.