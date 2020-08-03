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Общество

В Псковской области заброшена почти треть дачных участков

Фото: Андрей Степанов.

В большинстве садоводств Псковской области заброшено около 30% земель. Об этом в интервью «АиФ-Псков» рассказала председатель Общественной комиссии по садоводствам Анна Войченко.

Эксперт объяснила причины сложившейся ситуации: преимущественно в 1990-е годы администрации муниципалитетов «бездумно раздавали участки», к примеру, военнослужащим, которые потом уезжали, бросая земли. «По закону муниципалитет должен признавать эти участки бесхозными, делать межевание, возвращать обратно в оборот. Но это дорого, и администрация этим не занимается. В итоге брошенные участки мертвым грузом лежат во всех садоводствах», - отметила Анна Войченко.

При этом для популярных псковских садоводствах «Пристань», «Черняковицы», «Ветеран», «Мирное», «Кебь», «Дружба», расположенных близко к городу и у водоемов, эта проблема не так актуальна. «Там брошенных участков очень небольшое количество. В таких садоводствах участки бросают редко, и риэлторы стараются найти владельцев. Но это около 5% СНТ, остальные мучаются», - отметила собеседница.

Статью «Дачный бум: Псковичи вновь активно прикрепляются к земле» о том, что изменилось в жизни садоводов из-за коронакризиса и какие проблемы волнуют их сейчас больше всего, читайте на сайте «Аргументов и фактов».

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