87-летний псковский единоросс получил поздравление от генсекретаря партии

15:10, 03 августа 2020, ПАИ

Член фракции «Единой России» в Псковской городской Думе, заместитель главы города Пскова Владимир Воробьёв поздравил члена партии «Единая Россия» Александра Ефимова с днем рождения. Псковичу исполнилось 87 лет, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального отделения партии.

От имени секретаря Генсовета партии Андрея Турчака, а также от лица депутатов ПГД и главы города Пскова Елены Полонской парламентарий пожелал Александру Константиновичу крепкого здоровья, выразил благодарность за многолетний добросовестный труд, опыт и мудрость.

«Спасибо Вам за то, что большую часть жизни Вы посвятили работе на благо нашего города, партийной работе. Благодарим Вас за доверие партии», - обратился к имениннику Владимир Воробьёв и вручил ему приветственный адрес от секретаря Генерального совета «Единой России» Андрея Турчака и подарок.

Александр Ефимов зарекомендовал себя как активный член партии «Единая Россия». Больше сорока лет своей жизни он посвятил благороднейшему делу – преподаванию в агротехническом техникуме и воспитанию молодого поколения.