Россельхознадзор пропустил через границу в Псковской области 53 собаки

15:04, 03 августа 2020, ПАИ

53 собаки пропустил Россельхознадзор через границу в Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

На российско-латвийской границе в Псковской области в многостороннем автомобильном пункте пропуска «Бурачки» проведен ветеринарный контроль 53 собак, вывозимых за пределы Российской Федерации.

Домашние питомцы следовали из Москвы и Московской области в Латвию, Германию, Данию, Венгрию, Ирландию, Австрию, Словению, Швецию, Польшу, а также Сербию и Норвегию.

Ветеринарные сопроводительные документы оформлены без нарушений, транспортировка осуществлялась с соблюдением всех необходимых мер, а здоровье животных не вызывает опасений.

После осуществления проверочных мероприятий все животные были допущены к дальнейшему следованию.