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Общество

Антитела к коронавирусу выявили примерно у четверти россиян

В России антитела к коронавирусной инфекции есть примерно у четверти населения. Об этом заявил директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера, академик РАН Арег Тотолян, сообщается в Instagram Роспотребнадзора.

Научная команда под руководством академика РАН уже второй месяц занимается коронавирусной статистикой. Всего в проекте участвуют более 70 тысяч человек из 26 регионов.

Максимальная иммунная прослойка, по выводам исследователей, наблюдается у детей от года до шести и от семи до 14 лет. Именно в этой группе происходит пассивная иммунизация: дети больше контактируют друг с другом и болеют бессимптомно.

Вторая по численности категория с большой иммунной прослойкой — пожилые люди старше 70 лет. Как предполагают специалисты, это связано с тем, что в России бабушки и дедушки часто сидят с внуками, пока родители на работе.

«По нашей информации, в Петербурге популяционный иммунитет — на уровне 26 процентов. В Ленинградской и Московской областях — 20 с небольшим. В Хабаровске и Тюмени — 19», - рассказал РИА Новости Арег Тотолян.

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