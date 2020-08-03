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Общество

Михаил Ведерников занял 13-е место в рейтинге активности губернаторов в Instagram

Фото: пресс-служба администрации Псковской области. Фото: пресс-служба администрации Псковской области.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников занимает 13-ю строчку в рейтинге активности глав субъектов РФ в Instagram. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Агентстве политических и экономических коммуникаций.

Индекс активности псковского губернатора за неделю, с 27 июля по 2 августа, равняется 30,5. В своём Instagram-аккаунте Михаил Ведерников опубликовал 28 постов, выставил одну «историю» и провёл один прямой эфир.

Лидирует в рейтинге губернатор Вологодской области Олег Кувшинников с индексом 82. Он разместил 108 «историй» и 28 постов. Второе место занял временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев с индексом 77. Им за неделю было размещено 126 «историй» и 14 постов.

На третьей позиции – временно исполняющий обязанности губернатора Архангельской области Александр Цыбульский с индексом 63, 120 «историями» за неделю и тремя постами.

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