С 1 августа изменился график приёма граждан в Пенсионном фонде

15:47, 03 августа 2020, ПАИ

График приёма граждан в Пенсионном фонде изменился с 1 августа. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Прием граждан осуществляется по трём рабочим дням недели по предварительной записи: в понедельник с 08:30 до 20:00, во вторник с 08:30 до 20:00, в четверг с 08:30 до 20:00 без перерыва на обед.

Прием граждан осуществляется в любой рабочий день недели по следующим вопросам: регистрации, подтверждения или восстановления учётной записи в ЕСИА, оформления пособия на погребение, заблаговременной работы с лицами, выходящими на пенсию.

Предварительная запись на приём возможна через электронный сервис на сайте Пенсионного фонда РФ или по телефонам 69-64-94, 56-60-95.

Услуги ПФР можно получить дистанционно в личном кабинете на официальном сайте ПФР, портале «Госуслуги», а также посредством личного обращения в МФЦ.