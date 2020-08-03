0
18:18
До +27 градусов ожидается в Псковской области 4 августа
17:51
Сергей Петров покидает пост главы Великолукского района
17:23
В Опочецком районе ввели карантин по бешенству
16:47
Массовые мероприятия разрешены в Псковской области при соблюдении нескольких условий
16:40
Допвыплаты работникам транспортных и медорганизаций продлены до 1 сентября
16:24
Текст изменений в указ губернатора «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области»
15:53
Новые артефакты нашли псковские археологи на поселении викингов
Еще новости
Общество

Текст изменений в указ губернатора «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области»

О внесении изменений в указ губернатора области от 15 марта 2020 г. № 30-УГ «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

В соответствии со статьей 11 Федерального закона  от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», статьями 6 и 31 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ  «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», статьями 6 и 12 Закона области от 04 мая 2008 г. № 762-ОЗ «О защите населения  и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», предписанием Главного государственного санитарного врача по Псковской области Нестерука А.В. от 03 августа 2020 г. № 1399,  на основании распоряжения Администрации области от 05 марта 2020 г. № 133-р «О введении режима повышенной готовности Псковской областной - территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Псковской области» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в указ Губернатора области от 15 марта 2020 г. № 30-УГ «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» следующие изменения:

1) преамбулу после слов «от 24 июля 2020 г. № 1355» дополнить словами «, от 03 августа 2020 г. № 1399»;

2) подпункт «а» подпункта 1 пункта 2 изложить в следующей редакции:

«а) проведение публичных, спортивных, физкультурных, досуговых, развлекательных, культурных и иных подобных массовых мероприятий с очным присутствием граждан, а также оказание соответствующих услуг, в том числе в парках, скверах, торгово-развлекательных центрах, на аттракционах и в иных местах массового скопления людей. Указанный запрет не распространяется на:

проведение чрезвычайно важных и неотложных мероприятий;

мероприятия в видеоформате;

богослужения, другие религиозные обряды и церемонии;

мероприятия (за исключением публичных, досуговых, развлекательных), проводимые при соблюдении одновременно следующих условий:

мероприятие проводится на основании решения органа государственной власти или органа местного самоуправления, принимаемого в соответствии с законодательством;

имеется согласование проведения мероприятия Главного государственного санитарного врача по Псковской области;»;

3) подпункт «и» подпункта 1 пункта 2 признать утратившим силу;

4) подпункт 11 пункта 9 признать утратившим силу;

5) пункт 10 признать утратившим силу;

6) пункт 11 признать утратившим силу;

7) пункт 11.1 признать утратившим силу;

8) пункт 11.2 признать утратившим силу;

9) в пункте 12:

а) в подпункте «г» подпункта 1 слова «, председателем Комитета  по здравоохранению Псковской области Гаращенко М.В.» исключить;

б) подпункты 2 - 4 признать утратившими силу.

10) пункт 15 признать утратившим силу.

2. Контроль за исполнением настоящего указа оставляю за собой.

3. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением подпункта 5 пункта 1 настоящего указа, который вступает в силу с 01 сентября 2020 г.

Губернатор области  М. Ведерников

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Рады ли вы открытию кафе, ресторанов и баров в Псковской области с 15 июля?
Проголосовать >>>
  • Сюжет
  • Пандемия коронавируса
Массовые мероприятия разрешены в Псковской области при соблюдении нескольких условий Текст изменений в указ губернатора «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области» Определена страна, с которой нужно брать пример в борьбе с коронавирусом Антитела к коронавирусу выявили примерно у четверти россиян За сутки от коронавируса в России умерли 79 человек 18 млн человек в мире заразились коронавирусом 14 жителей Псковской области избавились от коронавируса за сутки Всего один человек заразился коронавирусом в Псковской области за сутки Министр просвещения: Серьёзных опасений по поводу открытия школ в традиционном режиме нет Псковскую стоматологическую клинику закроют на самоизоляцию из-за очага коронавируса
Посмотреть все материалы сюжета >>>

До +27 градусов ожидается в Псковской области 4 августа
03 августа 2020
До +27 градусов ожидается в Псковской области 4 августа
Сергей Петров покидает пост главы Великолукского района
03 августа 2020
Сергей Петров покидает пост главы Великолукского района
В Опочецком районе ввели карантин по бешенству
03 августа 2020
В Опочецком районе ввели карантин по бешенству
Массовые мероприятия разрешены в Псковской области при соблюдении нескольких условий
03 августа 2020
Массовые мероприятия разрешены в Псковской области при соблюдении нескольких условий
Допвыплаты работникам транспортных и медорганизаций продлены до 1 сентября
03 августа 2020
Допвыплаты работникам транспортных и медорганизаций продлены до 1 сентября
Текст изменений в указ губернатора «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области»
03 августа 2020
Текст изменений в указ губернатора «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области»
Новые артефакты нашли псковские археологи на поселении викингов
03 августа 2020
Новые артефакты нашли псковские археологи на поселении викингов
Директору Пустошкинского центра образования вручили архиерейскую грамоту
03 августа 2020
Директору Пустошкинского центра образования вручили архиерейскую грамоту

Идет загрузка...