Михаил Ведерников сообщил о системном сокращении дефицита педагогов в Псковской области

16:31, 26 августа 2026, ПАИ

В Псковской области последовательно сокращается дефицит педагогических кадров. Об этом губернатор Михаил Ведерников сообщил на августовском педагогическом совещании, передаёт корреспондент ПАИ.

По его словам, сейчас в системе образования региона открыто 240 вакансий. Это чуть более 3 % от общей численности педагогов. Для сравнения, год назад было 310 вакансий, а в 2021 году – более 400. «То есть дефицит уверенно и системно сокращается», – обратил внимание Михаил Ведерников.

Для дальнейшего решения кадрового вопроса в регионе принята специальная программа поддержки педагогических кадров. Губернатор отдельно поблагодарил председателя Законодательного Собрания Александра Котова и депутатов регионального парламента за принятие соответствующих мер.

В Псковской области одновременно используют федеральные и региональные инструменты привлечения учителей. Один из них – программа «Земский учитель». Благодаря ей в сельские школы региона в ближайшее время придут работать шесть педагогов. При этом интерес к программе значительно выше, и потенциально она может привлечь в Псковскую область десятки новых специалистов. «Мы уже обратились в Министерство просвещения с предложением увеличить для Псковской области квоту на последующие годы», – сообщил губернатор.

Кроме федеральной выплаты в размере 1 млн рублей для участников программы, в Псковской области предусмотрена дополнительная региональная выплата в размере 500 тысяч рублей. Таким образом, участники программы «Земский учитель» при переезде на работу в сельские школы региона могут рассчитывать в общей сложности на 1,5 млн рублей поддержки.

Глава региона также отметил, что в этом году в образовательные учреждения региона выйдут на работу 19 выпускников, обучавшихся по целевым договорам. Кроме того, такие договоры заключили ещё с 23 студентами.