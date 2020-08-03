Свалку объёмом 300 кубометров ликвидировали в Великих Луках

16:25, 03 августа 2020, ПАИ

В Великих Луках на улице Рабочий поселок ликвидировали несанкционированную свалку объемом 300 кубических метров. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе компании «Экопром», уборку произвели в рамках договора администрации муниципалитета с региональным оператором по обращению с ТКО.

«Неизвестные организовали большую свалку на пустыре в промзоне. Там были не только твердые коммунальные отходы, но и строительный мусор, опилки. После поступления сообщения о свалке регоператор уведомил собственника участка — местную администрацию, был заключен договор на ликвидацию незаконного места накопления. Объем вывезенных отходов составил более 300 кубических метров», - рассказал представитель регоператора в Великих Луках.

«В адрес филиала ООО «Экопром» регулярно поступают обращения граждан об обнаружении несанкционированных мест складирования твердых коммунальных отходов в разных районах Псковской области», - отмечает пресс-служба регоператора.

На сегодняшний день более 55 муниципалитетов уже заключили с компанией «Экопром» договоры, в рамках которых заложены бюджетные средства на уборку стихийных мест накопления.