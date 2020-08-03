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Общество

93% россиян против снижения зарплат сотрудникам на «удалёнке»

93% опрошенных россиян выступили против снижения зарплат сотрудникам, которые работают удалённо. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия».

В опросе «Единой России» приняли участие 7 210 человек из 83 субъектов страны.

92% опрошенных уверены, что сотрудник на «удалёнке» должен иметь те же права, что и работник офиса. 93% респондентов отметили, что зарплату при переходе на дистанционную работу понижать нельзя. 90% участников анкетирования считают, что во время дистанционной работы человек не должен быть на связи вне рабочего времени. Ещё 91% выступил за привлечение к работе в личное время только с согласия дистанционного сотрудника — при этом выполнение задач нужно оплачивать сверхурочно.

87% опрошенных уверены, что сотрудник может работать на «удалёнке» не только из дома, но и из любого удобного для него места, а 78% — что работодатель должен оборудовать ему рабочее место.

«В Пскове свое отношение к новациям высказали депутаты областного Собрания, профсоюзные деятели, юристы, общественность.  Жители Псковской области также приняли участие в опросе об основных поправках в Трудовой кодекс, защищающих права работающих в дистанционном режиме сотрудников, который был  размещен на площадках регионального отделения в соцсетях, на личных страницах депутатов. Сложившаяся ситуация с пандемией коронавируса продиктовала свои правила. Еще совсем недавно дистанционная работа была исключением, но с выходом на «удаленку» многих отраслей, даже таких как образование и спорт, стало понятно, что Трудовой кодекс требует актуализации, дополнения и предусматривать меры по защите трудовых прав работников, которые используют данную форму трудоустройства», - отметил руководитель регионального исполкома «Единой России» Андрей Карпов.

В июне «Единая Россия» внесла в Госдуму поправки в Трудовой кодекс о дистанционной занятости — они должны защищать права сотрудников, работающих дистанционно. В частности, предлагается защитить их право быть офлайн, упрощается электронный документооборот и возможность совмещения работы из офиса и дома. Законопроект приняли в первом чтении.

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