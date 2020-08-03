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Общество

Московские кинотеатры собрали 23 млн рублей после открытия

С 1 августа в Москве разрешена работа кинотеатров, около 30% залов уже открылись. Об этом пишет «Газета.ru».

За первые августовские выходные сборы составили 23 миллиона рублей. Сумма скромная, но при этом она в четыре раза превысила последние показатели марта, когда в выходные кинотеатры заработали лишь 5 миллионов рублей. На некоторых сеансах сейчас в зале находятся по четыре зрителя. 

Больше всех в минувшие выходные заработали триллер «Побег из Претории» с Дэниелом Рэдклиффом  и боевик «Мой шпион». В копилке у первого 5,7 миллиона рублей, у второго – 5,1 миллиона.

Крупные мировые кинопремьеры было решено перенести на более позднее время.

В Псковской области кинотеатры по-прежнему закрыты.

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