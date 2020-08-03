В Опочецком районе ввели карантин по бешенству

17:23, 03 августа 2020, ПАИ

Очаг бешенства зарегистрировали в деревне Спрыгали Опочецкого района. Как сообщает пресс-служба комитета по ветеринарии Псковской области, губернатор Михаил Ведерников подписал указ о введении карантина по бешенству на территории Опочецкого района.

В госветслужбу Опочецкого района из личного подсобного хозяйства поступило сообщение по поводу заболевания козла. Ветеринарный врач зафиксировал у животного температуру 40 градусов, агрессивность, извращенный аппетит, слюнотечение. Со слов владельца выяснилось, что в деревню приходила лиса, которая, предположительно, покусала козла.

Специалисты ветеринарной службы отобрали пробы патологического материала и направили для исследования в областную лабораторию. 27 июля по итогам исследования эксперты поставили диагноз «бешенство».

Государственная ветеринарная служба Опочецкого района в соответствии с действующими ветеринарными правилами проводит мероприятия по локализации и ликвидации эпизоотического очага заболевания.

Как гласит указ губернатора от 29 июля, карантин введен до истечения двух месяцев со дня последнего случая заболевания животных бешенством. Неблагополучным населенным пунктом признана деревня Спрыгали Пригородной волости Опочецкого района, в угрожаемую зону входят деревни Юхново, Мелехово.

Во время карантина на указанных территориях запрещено проводить выставки собак и кошек, торговать домашними животными, вывозить собак и кошек за пределы населенного пункта, отлавливать диких животных.

Ранее в Куньинском районе ввели режим ЧС из-за очага африканской чумы свиней.