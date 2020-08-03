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Общество

Капремонт в Усвятской средней школе идёт полным ходом

В средней школе поселка Усвяты идет ремонт. Директор школы, член «Единой России» Ольга Ханянина следит за выполнением всех запланированных работ. Каждый свой рабочий день она начинает с посещения ремонтных участков, поскольку  работы планируются грандиозные. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия».

«В кабинетах английского языка, географии, информатики, физики и учительской старые полы демонтированы. Всего полы заменят в восьми кабинетах на третьем и втором этажах. После их замены будет восстановлена электропроводка к партам в кабинете физики на втором этаже», - рассказала Ханянина.

В капитальный ремонт входит и ремонт кровли. Сейчас крышу над спортивным залом и столовой застилают мягкой кровлей. Впоследствии установят металлические лестницы и молниезащиту.

Внутри столовой и пищеблока уже смыли старую краску, сделали антигрибковую пропитку и поверх нее окрасили заново. Такие же работы по стенам и потолку проведут и в спортивном зале. Также отремонтируют санузлы на первом и втором этажах, где  заменят сантехнику, канализационные трубы и подвод воды.  Проведут укрепление стен, фундамента, заново оштукатурят и покрасят стены, уложат плитку.

В коридорах и помещениях школы будут заменены светильники, отремонтируют  входную группу,  где укрепят стены, фундамент, обработают антисептиком против грибка, покрасят. Над тамбуром заменят мягкую кровлю.

Источник финансирования данных работ - бюджет Усвятского района в виде субсидий из федерального и областного бюджетов. Субсидии в рамках реализации Государственной программы Псковской области «Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики на 2014-2020 годы». Стоимость работ согласно заключенному контракту составляет 8,91 млн рублей. Федеральные субсидии составляют 8 млн 731,8 тыс. рублей. Областные субсидии – 89,1 тыс. рублей. Местный бюджет – 89,1 тыс. рублей. Окончание работ планируется до 10 августа этого года.

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