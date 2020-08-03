Пенсионер пострадал в ДТП на улице Коммунальной в Пскове
Один человек пострадал в результате столкновения двух легковых автомобилей в Пскове, сообщил корреспондент Псковского агентства информации.
Дорожная авария произошла 3 августа около 17:00 на перекрёстке улиц Рокоссовского и Коммунальной в Пскове. Водитель автомобиля Matiz не уступил дорогу водителю Nissan Patrol.
В результате ДТП пострадал 75-летний водитель автомобиля Matiz, мужчину госпитализировали в медицинское учреждение Пскова.
На месте происшествия работают сотрудник ДПС, пожарные и бригада скорой медицинской помощи.