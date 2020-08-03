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Пенсионер пострадал в ДТП на улице Коммунальной в Пскове

  • Водитель автомобиля Matiz не уступил дорогу водителю Nissan Patrol
    Фото: ПАИ
  • Водитель автомобиля Matiz не уступил дорогу водителю Nissan Patrol
    Фото: ПАИ
  • Водитель автомобиля Matiz не уступил дорогу водителю Nissan Patrol
    Фото: ПАИ
  • Водитель автомобиля Matiz не уступил дорогу водителю Nissan Patrol
    Фото: ПАИ
  • Водитель автомобиля Matiz не уступил дорогу водителю Nissan Patrol
    Фото: ПАИ
  • Водитель автомобиля Matiz не уступил дорогу водителю Nissan Patrol
    Фото: ПАИ
  • Водитель автомобиля Matiz не уступил дорогу водителю Nissan Patrol
    Фото: ПАИ
  • Водитель автомобиля Matiz не уступил дорогу водителю Nissan Patrol
    Фото: ПАИ
  • Водитель автомобиля Matiz не уступил дорогу водителю Nissan Patrol
    Фото: ПАИ
  • Водитель автомобиля Matiz не уступил дорогу водителю Nissan Patrol
    Фото: ПАИ

Один человек пострадал в результате столкновения двух легковых автомобилей в Пскове, сообщил корреспондент Псковского агентства информации. 

Дорожная авария произошла 3 августа около 17:00 на перекрёстке улиц Рокоссовского и Коммунальной в Пскове. Водитель автомобиля Matiz не уступил дорогу водителю Nissan Patrol.

В результате ДТП пострадал 75-летний водитель автомобиля Matiz, мужчину госпитализировали в медицинское учреждение Пскова.

На месте происшествия работают сотрудник ДПС, пожарные и бригада скорой медицинской помощи. 

 

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