60 тонн крупногабаритного мусора вывезли с контейнерных площадок Пскова

17:41, 03 августа 2020, ПАИ

За прошедшие выходные, 1 и 2 августа, «Мехуборка» вывезла с контейнерных площадок Пскова 60 тонн крупногабаритных отходов. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе компании «Экопром», вывоз осуществлялся на основании проведенного специалистами регоператора мониторинга и заявок, поступивших от управляющих компаний.

Летом 2020 года по всей Псковской области выросли объемы крупногабаритного мусора, отмечают в компании. Жители региона регулярно выбрасывают на контейнерные площадки старую мебель, технику, отходы от ремонта.

Для вывоза таких отходов используется специальная техника. Сотрудники ООО «Мехуборка Псков» собирают крупногабаритные отходы вручную, а также при помощи установки, которая позволяет перевозить контейнеры различной длины и объема.

В «Экопроме» напоминают, что вывоз крупногабаритных отходов включен в действующий тариф на услуги регионального оператора. Они вывозятся по графикам, которые составляются на основании заявок управляющих компаний и других лиц, ответственных за содержание контейнерных площадок, а также в результате мониторинга, проводимого регоператором.