В Псковской области почтили память жителей сожжённых деревень

15:18, 23 октября 2026, ПАИ

Траурные мероприятия, посвящённые Дню памяти жителей сожжённых немецко-фашистскими захватчиками и карателями деревень, состоялись в муниципальных образованиях Псковской области.

В Бежаницком районе митинги организовали в деревнях Суслово и Глушнево. В них приняли участие глава округа Елена Иванова, волонтёры, юнармейцы, активисты «Движения первых» и местные жители. Собравшиеся почтили память павших минутой молчания, пишет газета «Сельская новь».



Фото: газета «Сельская новь»



Фото: газета «Сельская новь»



Фото: газета «Сельская новь»



Фото: газета «Сельская новь»



Фото: газета «Сельская новь»



Фото: газета «Сельская новь»



Фото: газета «Сельская новь»













15 января 1944 года в деревне Суслово захватчиками было расстреляно и сожжено 146 человек. В этот же день каратели уничтожили 42 женщины, 53 ребёнка и восемь мужчин в соседней деревне Глушнево. А двумя неделями ранее, 1 января, в деревне Стега погибло 127 человек.

«Для нашего округа это не просто цифры. Это трагедия конкретных семей, сотни искалеченных жизней. Мы не можем вернуть тех людей. Но мы можем – и обязаны – сохранить память о них и передавать её нашим детям и внукам. Вечная память жителям сожжённых деревень. Вечная память всем жертвам нацизма», – отметила Елена Иванова.

Памятные мероприятия прошли и в Плюсском районе. 22 октября глава округа Наталья Иванова, председатель Псковской региональной общественной организации «Историческая память», руководитель Псковского музея армии и флота, уроженец деревни Малые Льзи Павел Дроздов, подполковник в отставке, член Союза писателей России Николай Горбачев, сотрудники администрации, школьники и педагоги, а также просто неравнодушные жители района посетили мемориалы в деревне Малые Льзи и деревне Замошье. Завершился день мероприятием в Заплюсской средней школе, сообщает газета «Плюсский край».



Фото: газета «Плюсский край»



Фото: газета «Плюсский край»



Фото: газета «Плюсский край»



Фото: газета «Плюсский край»



Фото: газета «Плюсский край»



Фото: газета «Плюсский край»











Отметим, что митинги организовали также в Псковском, Себежском, Красногородском и других районах. Кроме того, автопробег «Маршрут памяти», посвящённый жителям сожжённых фашистами деревень, прошёл в Себеже.

В истории Великой Отечественной войны есть страницы, которые невозможно читать без содрогания. Страшным символом войны стали сожжённые деревни Псковской области, где нацистская машина уничтожения применила свою самую чудовищную тактику: если нельзя победить партизан в бою, нужно уничтожить землю, которая их кормит, и людей, которые им помогают. Хронику событий читайте по ссылке.