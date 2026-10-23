В Псковской области обновили план отлова животных

15:34, 23 октября 2026, ПАИ

Комитет по ветеринарии Псковской области внёс изменения в план-график отлова животных без владельцев на территории региона в 2026 году. Соответствующий приказ подписал председатель комитета Валерий Удалов.

Планы по отлову животных без владельцев на 2026 год изменились по сравнению с предыдущим периодом. Всего в 2026 году в регионе планируют отловить 418 собак и семь кошек. В 2025 году эти показатели были выше: 496 собак и 79 кошек.

Больше всего собак планируют отловить в Невельском районе – 54 особи. В Пскове – 50, в Островском районе – 48, в Великих Луках – 37, в Псковском районе – 28, в Великолукском – 26. В ряде районов показатель не превышает 1–2 животных.

Кошек чаще всего будут отлавливать в Великих Луках – 27, в Дновском районе – 10, в Псковском районе – шесть особей. В большинстве муниципалитетов отлов кошек на 2026 год не запланирован.