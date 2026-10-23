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Общество

В Пскове проходит межрегиональная выставка о сохранении исторической памяти

Передвижная межрегиональная выставка, посвящённая сохранению исторической памяти, проходит на площадке псковского Дома молодёжи с 13 по 25 октября. Экспозиция рассказывает о выдающихся деятелях разных национальностей, внёсших вклад в развитие России в разные исторические эпохи, сообщили ПАИ в министерстве молодёжной политики Псковской области.

Фото: министерство молодёжной политики Псковской области

Проект нацелен на укрепление общероссийской идентичности через демонстрацию многовекового опыта совместного проживания народов страны и ценность исторической памяти как основы единства нации. Через истории выдающихся людей посетители видят, как многовековой опыт совместной жизни народов укрепляет общероссийскую идентичность.

«Мы смогли одержать Великую Победу благодаря сплочённости нашего многонационального народа. Выставка – наш общий поклон подвигу и возможность напомнить подрастающему поколению о мужестве тех, кто уже никогда не вернётся. Сейчас наша молодёжь живёт в информационном пространстве, где ежедневно подвергается угрозам. И самый надёжный щит – историческая память. Знание о заслугах наших дедов, осознание их подвига – это тот стержень, который помогает нам и будущим поколениям в выборе правильных примеров и жизненных ориентиров», – отметил и. о. руководителя Роспатриотцентра Росмолодёжи Дмитрий Степыко.

Ранее выставка уже была представлена в Московской области, Ставропольском крае, Республике Крым и Архангельской области. Впереди ещё не менее трёх субъектов России. На сегодняшний день экспозицию посетили более семи тысяч человек, а общее число зрителей по итогам всех показов превысит восемь тысяч.

Активисты, студенты и представители молодёжных сообществ Псковской области уже успели побывать на выставке – для них это стало поводом задуматься о связи поколений и роли истории в нашей жизни, отметили в министерстве.

Организатором выступает Роспатриотцентр Росмолодёжи при поддержке Форумной дирекции Росмолодёжи, органов исполнительной власти субъектов РФ и учреждений молодёжной политики регионов.

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