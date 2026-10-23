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Общество

Иван Белугин принял участие в федеральном проекте «Муниципальный диалог» в Москве

Глава Локнянского округа Иван Белугин по приглашению сопредседателя Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления, председателя комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Ирины Гусевой принял участие в федеральном проекте «Муниципальный диалог», который прошёл в Москве. Об этом глава округа сообщил в своём канале в мессенджере MAX.

Фото здесь и далее из канала Ивана Белугина в мессенджере MAX

Встреча объединила 25 молодых глав муниципальных образований в возрасте до 35 лет из разных регионов России.

«Несмотря на то,что у каждого муниципалитета свои особенности и задачи, нас объединяет стремление создавать условия, при которых молодёжь сможет учиться, развиваться, реализовывать свои идеи и строить будущее на малой родине», – отметил Иван Белугин.

Вместе с представителями «Росмолодёжи», «Движения первых» и Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления (ВАРМСУ) участники обсудили действующие программы поддержки молодёжи, новые возможности для муниципалитетов, развитие добровольчества и молодёжной инфраструктуры. Также главы муниципальных образований познакомились с интересными практиками, в том числе с работой ресурсного центра «Мосволонтёр».

«Для меня особенно ценно, что такие встречи не ограничиваются обменом опытом. Предложения и проблемы, которые мы озвучиваем на федеральном уровне, находят отражение в конкретных документах, программах и проектах. Это значит, что голос даже небольшого муниципалитета слышат и учитывают при принятии решений», – подчеркнул Иван Белугин.

Он также добавил, что сегодня у «Росмолодёжи» и «Движения первых» появляется немало новых инструментов для работы на местах. «Уверен, многие из них мы сможем использовать уже в 2027 году в Локнянском округе. Есть идеи, которые обязательно возьмём в работу», – заключил глава округа.

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