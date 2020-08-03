«Приходите на наши концерты!»: Елизавета Барышникова и Ольга Алексеева – о ближнем и дальнем «культурном горизонте» Пскова

19:19, 03 августа 2020, ПАИ

В эфире ПАИ-live наш корреспондент Дмитрий Коновалов пообщался с директором Псковской областной филармонии Елизаветой Барышниковой и новым худруком и солистом ансамбля русской музыки «Псков» Ольгой Алексеевой о плюсах и минусах новых форм выступлений в «коронавирусной реальности», творческом вдохновении и долгосрочных перспективах в псковской культурной жизни.

Ветер солисту в помощь

– Елизавета, вы примерно две недели назад представляли Ольгу коллективу ансамбля русской музыки «Псков». Вскоре после этого был сделан стрим, когда Ольга играла на гуслях у Покровской башни. Как вообще вам играется на свежем воздухе и как всё тогда прошло?

Ольга Алексеева: Прекрасно, как в детстве, скажу я вам.

– В детстве часто приходилось это делать?

Ольга Алексеева: Я училась в Пскове в музыкальной школе играть на гуслях, было очень много фестивалей на открытом воздухе. Поэтому я тут окунулась в свою атмосферу.

Елизавета Барышникова: Вот обратите внимание, раньше было очень много фестивалей на открытом воздухе.

– Да, и все думали, что это обычное дело. А сейчас ноу-хау – возврат к истокам.

Елизавета Барышникова: А сейчас это очень большая редкость.

– У вас в группе в Instagram примерно шесть тысяч подписчиков. Просмотров у Олиных гуслей было около двух тысяч.

Елизавета Барышникова: Да, это хороший показатель, все просмотры живые. Ну и у нас в группе живые зрители: это наши слушатели, это люди, которые приходят к нам. Когда мы анонсируем какое-либо мероприятие только в Instagram, у нас уже сразу есть определённый процент продаж.

– Потому что там целевая аудитория?

Елизавета Барышникова: Да, абсолютно.

– Случайных подписчиков, наверно, нет?

Елизавета Барышникова: Случайные? Нет, наверно, есть.

– Но относительно немного.

Елизавета Барышникова: Но в основном это наши зрители.

– Оля, какова особенность игры на свежем воздухе? У нас пандемия коронавируса, и, чувствую, на ближайшее неопределённое время концерт на свежем воздухе будет правилом для всех. Какие особенности, сложности вызывает игра? Вот сейчас ветер дует – это имеет какое-то значение во время концерта?

Ольга Алексеева: Ну конечно да! С одной стороны, сложность возникает в плане озвучки, если это большой коллектив и если это открытая площадка. Но если я играю одна, то ветер только в помощь, потому что разносится звук. Одному солисту – легко, в ансамбле – сложно, потому что звук гуляет.

…И на гуслях игрец

– Вы начинали в Пскове, потом – естественные здоровые амбиции молодого музыканта, учёба в Москве, и, в общем, мне кажется, можно называть вершиной музыкальной карьеры вашу игру, ваше участие в «Гуслярах России». И тут что-то произошло – вы возвращаетесь в Псков руководить ансамблем, с которого когда-то начинали. Скажите честно, это шаг назад в вашей музыкальной карьере?

Ольга Алексеева: Я не возвращаюсь. Я теперь, как настоящая артистка, живу и работаю на два города. Потому что с государственным оркестром «Гусляры России» у нас очень много планов, ещё не реализованных. Я солистка оркестра, очень много программ держится на мне, и есть новые планы, которые мы должны реализовать. Что касается ансамбля «Псков» и возвращения – это шаг вперёд, ни в коем случае не назад, потому что для меня это новая стезя, новая веха в творчестве. Одно дело – играть на сцене, а другое дело – руководить коллективом. Мне безумно приятно, что мне оказано такое доверие, такая честь. И конечно же, я думаю, что это только движение вперёд.

– Но это же, вообще-то, разные вещи – музыкант и администратор?

Ольга Алексеева: Абсолютно.

Елизавета Барышникова: Это не администратор. Я бы хотела добавить важный момент: ни в коем случае это не шаг назад – это шаг вперёд и чуть-чуть в сторону. Это действительно другое направление работы – художественное руководство, с учётом того, что у нас есть прекрасный бонус: Ольга будет играть в ансамбле. Все музыканты очень счастливы! И это новые вызовы, это новые проекты и новые обязанности, и уже совершенно по-другому должна, мне кажется, работать голова в этом направлении. Более того, я хочу отметить, что Ольга возвращается в свой родной город – и возвращается для того, чтобы развивать один из самых известных, один из самых важных ансамблей этого города: ансамбль, у которого очень большая, насыщенная история. И сейчас, мне кажется, в некоторой степени исторический момент.

– Ансамбль «Псков» в первую очередь ассоциируется с именем Александра Либа, который возглавлял его чуть ли не с момента основания. И новость о том, что Либ собирается уходить, – это уже не новость: он сам говорил об этом в прошлом году.

Елизавета Барышникова: Да, он это анонсировал в прошлом году.

– Да, и для вас как для руководителя филармонии уже давно стоял вопрос, кто придёт на смену Либу. Как вы решали для себя этот вопрос? Сразу ли возникла кандидатура Ольги? Какие варианты вы ещё рассматривали? И как проходили переговоры, почему выбор пал именно на Ольгу?

Елизавета Барышникова: Вы знаете, это вообще интересная история. С момента моего прихода я активно начала заниматься симфоническим оркестром. Сразу появились люди, которые готовы меня поддерживать в художественном плане, появился новый художественный руководитель и главный дирижёр оркестра. А вот что касается ансамбля «Псков», вопрос висел в воздухе. Я, наверно, ждала своего человека. Мы не рассматривали больше никого, просто кандидатура Ольги однажды пришла в голову. Действительно, год назад Александр Иванович анонсировал свой уход (зачем-то), а теперь так сложилось, что мы с Ольгой вместе и Ольга теперь наш командир. Так получилось.

– Уход Либа – это, наверно, естественная история?

Елизавета Барышникова: Нет, это не уход. Важно отметить, что Александр Иванович остаётся в коллективе. Меняется художественная политика ансамбля, и меняются те произведения, те программы, которые ансамбль будет исполнять.

Ольга Алексеева: Да, и программа Александра Ивановича тоже уже меняется в коллективе.

Елизавета Барышникова: Вот, и программа Александра Ивановича тоже меняется. Сейчас время очень больших перемен в ансамбле.

– Ольга, по поводу Либа: вы с ним знакомы много лет, у вас прекрасные отношения, естественно, вы его воспринимаете как своего учителя. У вас же была, так сказать, очная встреча, разговор нынешнего руководителя и его преемницы один на один. Какие проблемы он сформулировал, какие задачи по наследству передал?

Ольга Алексеева: Самая главная задача Александра Ивановича была в поиске людей, которые бы писали аранжировки для коллектива и обновляли программу, потому что сам Александр Иванович этим не занимался. Он просто не должен был этим заниматься: он певец, не инструменталист. Его главной задачей было организовать коллектив, сформировать программы. Но именно подготовкой каждого произведения в этой программе он не занимался. Передо мной поставлена задача подбора и написания аранжировок и обработок для коллектива. Собственно, уже я рассказываю об изменениях, которые грядут. У нас уже начались репетиции, мы готовим новую программу.

– Вы не только исполнитель, вы ещё и автор?

Ольга Алексеева: Да, так точно.

– И будете, соответственно, делать новые произведения?

Ольга Алексеева: Да, у нас в работе уже есть несколько новых произведений. В принципе, это не новая музыка, но это произведения, которые сделаны в новом качестве, в новой аранжировке, и я думаю, что это возвращение к традиции исполнительства. В ансамбле «Псков» (он изначально назывался «Гусляры») вся музыка, всё исполнение было живым, а потому уже появились фонограммы, минусовки и электронные инструменты и всё это развилось в большое действо на сцене со множеством электронного оборудования. Первую программу, над которой мы сейчас работаем, мне хочется сделать абсолютно акустической, чтоб был красивый, народный, лёгкий, задорный стиль, но в то же время и стилизация под современность. Играем формой.

– Попытка сделать стилизацию под современное – это игра на публику, чтобы людям было интереснее?

Елизавета Барышникова: Это провокационный вопрос.

– Потому что традиционные формы уже вообще-то не пользуются большой популярностью.

Елизавета Барышникова: Это не так, вот здесь я готова спорить. Но вы Ольгу спросили, поэтому она скажет.

Ольга Алексеева: Нет, ну почему, чего уж тут стесняться-то? На публику, конечно же! Каждый коллектив, каждый артист живёт для зрителей, себе не принадлежит. Поэтому, конечно, отчасти и для публики готовится такая программа. Но я хочу сказать, что для музыканта исполнение материала тоже должно быть в удовольствие. Когда такое отношение к исполняемому материалу, тогда с репетицией не расстаться: хочется играть, играть! Вот сегодня с репетиции мне было не уйти никак, потому что там всё в самом разгаре, мы репетируем, репетируем, всем всё нравится – и затягивает процесс.

– В инструментах, в составе будут какие-то изменения?

Ольга Алексеева: В принципе, состав очень мобильный, хороший. Очень удобно, что состав компактный. Расширять его смысла нет. Ансамбль «Псков» – это жемчужина Псковской областной филармонии, в которой каждый инструмент на вес золота. Есть идея восстановить ещё постоянную партию вторых гуслей. Я как солистка и как ансамблист планирую участвовать, но, в принципе, есть такая мысль – ещё одного гусляра всё-таки к нам в компанию взять.

– Из Москвы?

Ольга Алексеева: Да нет, вы что! Тут очень много хороших гусляров в Пскове. Это же самая гусельная земля – Псковщина.

– А есть же чудесный коллектив, который репетирует в Пскове на улице Советской.

Елизавета Барышникова: Лена Ленина с ними занимается.

Ольга Алексеева: На Советской? Я знаю, что действительно у Лениной очень хороший ансамбль «Лель».

Елизавета Барышникова: Этот художественный руководитель – музыкант ансамбля «Псков».

Ольга Алексеева: Это наша гуслярша, да.

– Они готовят, наверно, новое поколение…

Ольга Алексеева: Ну да, но это дети, они должны вырасти. Они должны, кстати, на нашем примере сейчас расти, слушать, влюбляться в своё дело ещё больше.

Кинопаркинг, open air и плавучая сцена

– Говорил, что концерты на открытом воздухе (как тот прямой эфир, который вы делали с Ольгой) – наше ближайшее будущее. Недавно театрально-концертная дирекция проводила концерт в рамках акции в поддержку медиков на открытой площадке под Изборском. Он был вообще необычный: там люди сидели в машинах.

Елизавета Барышникова: Кинопаркинг.

– Да. Как вам выхлоп, результат? Получилось всё так, как и задумывалось?

Елизавета Барышникова: Во-первых, сама по себе акция – это очень здорово. Благотворительность – это то, что не очень развито вообще в России и в частности в Псковской области. Но я уверена, что это направление, пропаганду доброты обязательно нужно развивать. И мои коллеги сделали хороший проект с хорошим добрым названием и с очень добрыми помыслами. Что касается формата проекта, да, это новость, это уникально, такого никогда не было. Кинопаркинг – это пережиток прошлого, который сейчас в силу сложившихся обстоятельств возвращается. И мне кажется, что эту историю нужно развивать. Что касается звука, каких-то технических моментов, я, к сожалению, не присутствовала, но вроде бы те зрители, которые там были, остались довольны. Но главное, что вообще состоялся первый концерт. Был период очень долгой тишины, но с него всё началось, и сейчас мы перехватываем эстафету.

– «Музыка на воде» в дендропарке: что там за история с мелким дном? Насколько далеко теперь будут музыканты от зрителей?

Елизавета Барышникова: Там вообще сложно быть очень далеко от зрителей, а для тех зрителей, которые будут в отдалении, мы готовим экран, на котором в режиме онлайн будет происходить трансляция со сцены. В лучших традициях огромных open air, которые собирают тысячи людей (в нашем случае, конечно, зрителей будет гораздо меньше). Те, кто не смогут близко увидеть то, что происходит на сцене, будут на это смотреть на экране. А ещё будет онлайн-трансляция, так что мы все эти нюансы предусмотрели.

– Ольга, а вы представляете эту локацию в дендропарке? Там есть пруд, Мирожский монастырь и остров.

Ольга Алексеева: Я поняла, о чём речь.

– Так понимаю, будет плавучая сцена…

Елизавета Барышникова: Да, плавучая сцена, мы её перевозим из Бугрова.

– Очень заманчивая локация, мне кажется.

Елизавета Барышникова: Да.

– Как вы оцениваете перспективу того места?

Елизавета Барышникова: Знаете, главное – энтузиазм, желание и труд. Любое место можно раскрутить, можно сделать его популярным, можно сделать его интересным, просто в это нужно вкладывать много сил и энергии, ну и финансы периодически. Но в этом случае нам очень повезло: у нас грант Министерства культуры. И если уж говорить о культурной повестке этого парка, то такое начало с фестиваля, позиционирование его как важного культурного центра – это здорово.

– Были ещё варианты для «Музыки на воде»? Другая вода?

Елизавета Барышникова: Варианты для сцены изначально были другие, потому что всё началось со сцены, а потом уже появился проект «Музыка на воде» и наша заявка в Министерство. Искали локацию долго. Действительно, очень сложно её найти, потому что здесь, например, очень красиво – на берегу Великой напротив Мирожского монастыря, но нет технической возможности, потому что течение и сцену унесло бы, музыкантов всех унесло бы…

– Но если течение – зло, тогда круг сужается очень сильно. Осталось не так много вариантов.

Елизавета Барышникова: Ну да. И здорово, что пришла такая идея – оживить дендропарк, сделать его чем-то большим, чем место кормления уточек.

– Все меры предосторожности: маски, градусники – по полной программе?

Елизавета Барышникова: Да, мы сейчас в процессе согласования всех рекомендаций с Роспотребнадзором. Всё сейчас очень непросто, за каждый концерт мы не то чтобы воюем, но предпринимаем со своей стороны огромное количество действий для того, чтобы нам его разрешили. Это наша ответственность.

– Оля, а вы на себе в профессиональной деятельности почувствовали ограничения? У вас были выступления в период карантина?

Ольга Алексеева: Только в онлайне.

– Ну, там всё проще.

Ольга Алексеева: Там всё проще. Хотя, с другой стороны, сложнее, потому что нет вот этого отклика: ты выступил – и сразу тебе буря эмоций, аплодисменты! А здесь ты выступил – и тишина, и только сердечки…

– Это новые аплодисменты.

Ольга Алексеева: И так сыграл – прямо вау! Последняя точка – и тишина. У меня один раз было такое выступление. Это было в Московском театре эстрады (известный, знаменитый театр), и там сцена такая: абсолютно выставленный свет, что ты не видишь ни одного, ни единого человека в темноте зала – просто темнота. А так всегда, когда сидишь на сцене, как-то видишь людей, какие-то силуэты.

– Так ещё и спокойнее.

Ольга Алексеева: Нет, вообще не спокойно! Выходишь – просто полностью темнота. Отыграл – и первые секунды, когда народ ещё музыку ждёт, тишина. И просто паника начинается от того, что нет сразу этого взрыва, отклика, не видишь людей. Вот это было первое такое выступление.

– Елизавета, традиционный вопрос накануне филармонического сезона: кого ждать псковским зрителям в этом сезоне на сцене БКЗ?

Елизавета Барышникова: Сложный вопрос.

– А никого!

Елизавета Барышникова: Нет-нет, у нас уже есть афиша на ближайшие несколько месяцев. Более того, мы запустили наш проект Губернаторского симфонического оркестра и «Имперского Русского Балета»: «Спящая красавица», «Шопениана». Всё-таки мы надеемся показать балет 21-22 ноября. А что касается прокатных мероприятий, то афиша есть, можно посмотреть на сайте филармонии. Но в любом случае мы ждём указаний от министерства, от Роспотребнадзора, когда можно начинать.

– Длинного горизонта нет в планировании, да?

Елизавета Барышникова: Нет, как раз таки есть этот горизонт: сейчас активнее бронируется март, апрель, май, потому что в первой части сезона у всех сомнительные настроения, все думают, что не будет рентабельности, если будет разрешена половина зала, или шахматный порядок, или вообще в принципе будут запрещены массовые мероприятия. То есть уверенности в том, что всё пойдёт как по маслу, например, с сентября, пока что нет. Но хотелось бы закончить на позитивной ноте. Я приглашаю всех на наши концерты. Приглашаю на «Золото Вены», билеты ещё есть: 9 августа у нас тоже будет два open air в «Покровском» – это очень красиво!