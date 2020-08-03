Пассажиры норвежского лайнера застряли на борту из-за вспышки COVID-19

19:37, 03 августа 2020, ПАИ

Из-за вспышки коронавируса на борту круизного норвежского лайнера застряли пассажиры. Пассажиры и члены экипажа не могут сойти на берег, сообщает РИА «Новости».

«Ограничение на выход на берег коснётся судов, на борту которых более ста пассажиров. Мы должны принять эти меры, чтобы остановить распространение вируса в Норвегии», – заявил министр здравоохранения Норвегии Бент Хеие.

Если у пассажиров или членов экипажа возникнут симптомы коронавируса, то они будут помещены в карантин. Новые правила вводятся на 14 дней и не коснутся регулярного паромного сообщения.

31 июля 36 членов экипажа и несколько пассажиров круизно-экспедиционного судна «Рауль Амудсен» компании Hurtigruten заразились коронавирусом. Около 400 пассажиров и более 120 членов экипажа, совершавших рейсы на судне 17 и 24 июля, были помещены в карантин. Позже выяснилось, что 33 из заболевших членов экипажа – граждане Филиппин, которые недавно прибыли в Норвегию для работы. Руководство Hurtigruten, вопреки действующим в стране правилам, не провело обязательное тестирование сотрудников перед тем, как пустить их на судно.