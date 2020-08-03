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8 тысяч вещей подарил Детский фонд семьям Псковской области
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Общество

8 тысяч вещей подарил Детский фонд семьям Псковской области

Фото: Детский фонд.

Более восьми тысяч единиц вещей направил Детский фонд в нуждающиеся семьи из десяти районов Псковской области с марта по июль. Итоги первого этапа реализации проекта «Щедрый склад» подвели в соцсетях организации.

С марта этого года Детский фонд провёл пять онлайн-семинаров на семейные темы, организовал две вечеринки «Меняй-помогай», устроил три выдачи вещевой помощи для детей до трёх лет, организовал акции «Вторая жизнь вещам» и «Автоволонтёр», организовал четыре выездных мероприятия по раздаче вещевой и продуктовой помощи, купил новый стол, стеллаж, оборудовал склад яркими светильниками, вместительными коробками и вешалками.

В августе начинается второй этап реализации проекта «Щедрый склад». Проект реализуется с использованием гранта президента РФ.

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