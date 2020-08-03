Антитеррористическую защищённость объектов проверили в Псковской области

20:00, 03 августа 2020, ПАИ

В Псковской области прошли комплексные комиссионные обследования антитеррористической защищённости объектов уголовно-исполнительной системы, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Комиссия, в которую входили сотрудники отделов и служб аппарата регионального управления ФСИН, оценила состояние антитеррористической защищённости объектов и выявила места (направления), уязвимые в части совершения террористических актов.

Обследование проводилось на объектах регионального ведомства в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении требований к антитеррористической защищённости объектов УИС и формы паспорта безопасности объектов УИС» в части повышения антитеррористической защищённости объектов уголовно-исполнительной системы, правообладателями которых являются территориальные органы и образовательные организации ФСИН России.

По результатам комиссионных обследований разработаны и реализуются меры уточнения систем охраны и надзора, совершенствованию комплексов инженерно-технических средств охраны и надзора, ликвидации уязвимостей указанных мест и направлений.