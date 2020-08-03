Минздрав призвал пожилых людей отказаться от путешествий

22:15, 03 августа 2020, ПАИ

Минздрав России просит пожилых людей, а также людей с хроническими заболеваниями воздержаться от путешествий. Такое мнение высказал главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России, профессор Сеченовского университета Владимир Чуланов, пишет «Интерфакс».

Повременить с поездками советуют людям с диагнозами «сахарный диабет», «гипертоническая болезнь», «ишемическая болезнь сердца», людям с избыточным весом. «Это связано с высоким риском осложнений и тяжёлого течения заболевания (коронавирусом)», – отметил Владимир Чуланов.

Он подчеркнул, что во многих регионах заболеваемость COVID-19 остаётся высокой и продолжает нарастать, а «для вируса нет курортного сезона».

Тем же, кто решил провести свой отпуск на курорте, эксперт посоветовал не посещать места массового скопления людей, а отдать предпочтение пешим прогулкам, походам, отдыху в парковой зоне.