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Общество

Минздрав призвал пожилых людей отказаться от путешествий

Фото: Дарья Хваткова.

Минздрав России просит пожилых людей, а также людей с хроническими заболеваниями воздержаться от путешествий. Такое мнение высказал главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России, профессор Сеченовского университета Владимир Чуланов, пишет «Интерфакс».

Повременить с поездками советуют людям с диагнозами «сахарный диабет», «гипертоническая болезнь», «ишемическая болезнь сердца», людям с избыточным весом. «Это связано с высоким риском осложнений и тяжёлого течения заболевания (коронавирусом)», – отметил Владимир Чуланов.

Он подчеркнул, что во многих регионах заболеваемость COVID-19 остаётся высокой и продолжает нарастать, а «для вируса нет курортного сезона».

Тем же, кто решил провести свой отпуск на курорте, эксперт посоветовал не посещать места массового скопления людей, а отдать предпочтение пешим прогулкам, походам, отдыху в парковой зоне.

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