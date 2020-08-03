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Общество

«Гала-концерт был потрясающим»: жительница Краснодара поучаствовала в псковском поэтическом фестивале

Юная поэтесса из Краснодара Жанна Ахтямова присоединилась к гала-концерту двух фестивалей – «Изборская крепость» и «Зелёное яблоко», который прошёл в онлайн-формате. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram.

«Приняла участие в потрясающем онлайн-гала-концерте, читала свои стихотворения, – написала школьница. – Мне было безумно приятно увидеть знакомые лица, вспомнить фестивали и помечтать, что ещё раз увижу прекрасный Псков».

2 августа состоялся гала-концерт поэтов и бардов – победителей фестиваля авторской песни и поэзии «Изборская крепость» и молодёжного поэтического фестиваля «Зелёное яблоко». Концерт провели члены организации «Псковские барды» совместно с Центром социального проектирования «Команда 2018».

В прошлом году участница из Краснодара уже бывала на фестивале в Пскове. «В этом году фестиваль проходил, конечно же, в онлайн-формате, и моя поездка в Псков не состоялась, к большому моему сожалению. Я очень хотела поехать в Псков, так как в прошлом году ездила и мне там очень понравилось: и сам город, и фестиваль, и душевный приём. До сих пор вспоминаю ту поездку тепло», – отметила Жанна.

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