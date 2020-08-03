Летающее такси испытали в Германии

22:53, 03 августа 2020, ПАИ

В Германии могут ввести в эксплуатацию летающее такси CityAirbus. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на Travel and Leisure.

Летающие такси могут одновременно перевозить до четырёх пассажиров. Скорость воздушного судна достигает 120 километров в час, летающее такси может преодолеть расстояние до 100 километров.

CityAirbus управляется дистанционно и работает на электричестве. Каждое транспортное средство оснащено четырьмя пропеллерами. Водитель для передвижения не требуется.

Создатели надеются, что в скором времени именно летающие такси будут перевозить людей в городах, чтобы миновать пробки.

Свой первый полёт машины совершили в Германии в декабре 2019 года, успешно пройдя испытание. Точную дату их ввода в эксплуатацию пока не называют.