655 квадратных метров асфальта ремонтируют во дворе на проспекте Ленина в Великих Луках

23:24, 03 августа 2020, ПАИ

В Великих Луках во дворе дома № 25 на проспекте Ленина отремонтируют 655 квадратных метров асфальта. Как пишет «Великолукская правда. Новости», 3 августа началась укладка покрытия.

Как рассказал директор МУП «ДСУ» Руслан Скопцов, реконструкция этой дороги ведётся в рамках муниципальной программы по ремонту 48 дворов. «На данный момент силами нашего предприятия выполнено 16 придомовых территорий. Будем стараться до поздней осени все работы завершить», – сказал Руслан Скопцов.

Ремонт дворовых пространств в Великих Луках производится по заявкам жителей.

Помимо дорог, по программе планируется установить 3 тысячи погонных метров бордюрного камня и 950 – садового. Работы в этом направлении ведутся активно, но свои коррективы вносит погода. По словам Руслана Скопцова, укладка асфальтобетонного покрытия в дождь невозможна – максимум подготовительные работы.