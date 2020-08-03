Учёные рассказали о рисках заражения коронавирусом в поезде

23:39, 03 августа 2020, ПАИ

Учёные одного из китайских университетов выяснили, насколько высока вероятность заражения коронавирусом в поезде. Результаты исследования опубликованы в журнале Clinical Infectious Diseases.

Учёные наблюдали за более чем двумя тысячами пассажиров, которые путешествовали в поезде, имея при этом все признаки коронавируса. При этом они контактировали с окружающими примерно 72 тысячи раз.

В результате исследования выяснилось, что у тех, кто сидел рядом с больными, вероятность заразиться равнялась трём с половиной процентам. Те граждане, которые находились с заражённым в одном ряду, могли заболеть с вероятностью полтора процента. В том случае, когда заражённый человек вышел на станции, а его место занял кто-то другой, вероятность заражения снижалась до ничтожно маленького процента.

Кроме того, китайские специалисты заметили, что соблюдение дистанции позволит снизить риск заражения коронавирусом.