Forbes назвал самого богатого российского артиста

23:59, 03 августа 2020, ПАИ

Первое место в рейтинге звёзд российского шоу-бизнеса с самыми высокими доходами занял лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров. Об этом пишет Forbes.

Доходы Сергея Шнурова Forbes оценил в $8,8 миллиона. Известно, что музыкант может зарабатывать за частный концерт $300 000. Эксперты называют его «олигархом среди наших артистов»: в среднем за частный концерт или корпоратив группа «Ленинград» получает $150 000.

Второе место в топ-листе от Forbes занял 26-летний рэпер Егор Крид с доходом $6,9 миллиона.

Вслед за Егором Кридом в рейтинге идёт единственный российский победитель конкурса «Евровидение» Дима Билан: его доход составил $6,8 миллиона.

В пятёрку лидеров входят Баста ($6,6 млн) и Филипп Киркоров ($6,6 млн). Кстати, «король эстрады» в рейтинге 2018 года занимал второе место, сегодня же уступил «серебро» молодому рэперу Егору Криду, с которым осенью 2018 года записал совместный клип на песню «Цвет настроения чёрный». В предыдущем клипе «Цвет настроения синий», вышедшем на полгода раньше «чёрного», Киркоров снялся в компании популярных среди молодёжи музыкантов и блогеров Тимати (№ 9 в рейтинге, доход $5,1 млн) и Гнойного, чтобы завоевать новую аудиторию.

Также эксперты Forbes отмечают, что доходы всех участников рейтинга были бы выше в среднем на 12,5 %, если бы не запрет на проведение массовых мероприятий, введённый в России 16 марта.

На шестом месте в рейтинге звёзд с самыми высокими доходами Полина Гагарина ($6,4 млн), на седьмом – «Би-2» ($6 млн), на восьмом – Григорий Лепс ($5,3 млн), на девятом – Тимати ($5,1 млн), замыкает десятку лидеров Иван Ургант ($5,1 млн).