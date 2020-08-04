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Общество

Регионы России массово снизили налоги для бизнеса

В России в не менее чем в 20 субъектах в дополнение к федеральным запустили свои меры поддержки для малых и средних предприятий. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу администраций регионов. Ранее о введении помощи бизнесу сообщали также в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях и в Крыму.

В антикризисном пакете большинства субъектов предусмотрело снижение ставок по упрощенной системе налогообложения и налогам на имущество, транспорт, земельный участок. По уплате некоторых из них бизнес получил отсрочку или освобождение на три и более месяцев. Например, в Иркутской, Свердловской и Магаданской областях имущественный сбор снижен вдвое и больше — до 1,1 и 0,5%.

Программы льготного кредитования реализуются почти в каждом опрошенном регионе. Их ставки варьируются от 0,1% до 4,5%, а срок — до трех лет максимум. «Дешевые деньги» предпринимателям даются на пополнение оборотных средств и покрытие текущих расходов. Во многих субъектах расширены возможности получения микрозаймов до 5 млн рублей на любые цели.

Президент Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин считает, что региональные меры поддержки существенны, так как учитывают все нюансы трудностей бизнеса, тогда как «сверху» видна только общая картина. При этом он отметил важность их своевременного применения: лишь несколько субъектов быстро отреагировали на кризис.

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