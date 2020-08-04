Россияне стали меньше покупать антисептики и перчатки

08:24, 04 августа 2020, ПАИ

В России жители стали меньше покупать антисептики и перчатки. К такому выводу пришли специалисты компании «Такском», которые проанализировали статистику продаж антисептиков и средств индивидуальной защиты в России, пишет газета «Известия».

В компании изучили более 22 млрд кассовых чеков и выяснили, что по сравнению с мартом в июле продажи перчаток упали на 38%. Средняя цена упаковки составила 133 рубля, что на 1,5% больше, чем в марте.

Кроме того, россияне стали меньше покупать антисептики — падение составило 21%. При этом цена на них в июле выросла в 1,5 раза и составила 487 рублей. Растут цены и на санитайзеры — в 3,5 раза по сравнению с мартом (138 рублей).

При этом продажи медицинских масок растут. По сравнению с мартом в июле рост составил 15%, средняя цена упала на 20% и составила 129 рублей за упаковку.