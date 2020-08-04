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Общество

Женщина пострадала в ДТП в Локнянском районе

2 августа около 19:30 на 34-м километре Локня - Михайлов погост Локнянского района водитель автомобиля «Форд Фокус», 44-летний житель деревни Прискуха, не справился с управлением, съехал в кювет. Водитель был трезв. В результате ДТП пострадала 46-летняя пассажирка — женщину госпитализировали с травмой головы и переломом ребер, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

Кроме того, 3 августа около 17:30 на 4-м километре дороги Цапелька - Струги Красные Стругокрасненского района водитель автомобиля «Форд Фокус», 25-летний житель села Середка, не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в дерево. Водитель был трезв, 20-летний пассажир госпитализирован с переломом бедра.

По данным фактам полиция проводит проверку.

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