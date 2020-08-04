«Единая Россия» предлагает защитить минимальный доход от взысканий

09:51, 04 августа 2020, ПАИ

Профильные министерства и банки поддержали инициативу «Единой России» о защите гарантированного минимального дохода должника от взыскания. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

«Единая Россия» подготовила законопроекты, которые должны запретить взыскивать за долги сумму в размере МРОТ, чтобы человек не оказался в ситуации, когда он не может купить продукты или что-то необходимое в быту. Государство должно защищать людей, которые попали в трудную ситуацию, заявил секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак в ходе обсуждения партийной инициативы с профильными министерствами и профессиональным сообществом.

Предполагается, что должники получат возможность указать банковский счет, на котором в течение месяца будет сохраняться минимальный доход в размере прожиточного минимума, не подлежащий списанию. Всё остальное может использоваться для погашения долга.

«Законопроект поможет защитить людей, не оставить без средств к существованию, хотя бы в минимальном размере. На сегодняшний день это действительно необходимо, особенно в нашем небогатом регионе. И что особенно важно, поддержать семьи с детьми. А дальше можно идти в направлении увеличения этой суммы с учетом индексации», - прокомментировал председатель регионального координационного совета сторонников партии «Единая Россия» Дмитрий Хритоненков.

Документ, который партия разрабатывала вместе с профильными министерствами, поддержали Минтруд, Минюст, Федеральная служба судебных приставов и Банк России. Концепцию одобрили в том числе в Сбербанке и Федерации независимых профсоюзов России. Отзыв правительства подготовит Минэкономразвития. Все участники дискуссии указали на ряд шероховатостей, которые будут устранены при доработке законопроекта. «Единая Россия» создаст рабочую группу с участниками профильных ведомств и социальных партнеров, чтобы доработать законопроект к концу августа.

Подводя итоги встречи, Андрей Турчак отметил, что «Единая Россия» организует обсуждение законопроекта в регионах. Кроме того, он подчеркнул, что прошедшее совещание — первое из серии обсуждений, на которых будут затрагиваться вопросы защиты доходов, поддержки занятости, обеспечения справедливой оплаты труда, повышения доступности лекарств — ранее эти темы называли приоритетными для работы «Единой России» в осеннюю сессию Госдумы.