Детская площадка появится в деревне Лычево Великолукского района
Детская площадка появится в деревне Лычево Великолукского района благодаря победе в областном конкурсе общественных проектов, пишет районная газета «Наш путь».
На данный момент активисты деревни расчистили территорию. В дальнейшем будет выполнена подсыпка, а затем установлена детская площадка.
Глава Лычевской волости Любовь Никифорова выразила благодарность за инициативность и ответственность в работе депутату сельского поселения Нине Комлевой и руководителю местного ТОСа Владимиру Голикову.