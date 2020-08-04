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Общество

Детская площадка появится в деревне Лычево Великолукского района

Фото районной газеты «Наш путь»

Детская площадка появится в деревне Лычево Великолукского района благодаря победе в областном конкурсе общественных проектов, пишет районная газета «Наш путь».

На данный момент активисты деревни расчистили территорию. В дальнейшем будет выполнена подсыпка, а затем установлена детская площадка.

Фото районной газеты «Наш путь»

Глава Лычевской волости Любовь Никифорова выразила благодарность за инициативность и ответственность в работе депутату сельского поселения Нине Комлевой и руководителю местного ТОСа Владимиру Голикову.

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