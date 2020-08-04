Псковская прокуратура проверяет информацию о разливе мазута в посёлке Серёдка

10:04, 04 августа 2020, ПАИ

Информацию о разливе 10 тонн мазута в посёлке Серёдка Псковского района проверит прокуратура. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре Псковской области.

Прокуратурой Псковской области с привлечением специалистов организовано проведение проверки информации о разливе топочного мазута в посёлке Серёдка Псковского района. При наличии оснований по результатам проведения проверки будет принят комплекс мер прокурорского реагирования.

В пресс-службе регионального МЧС также отметили, что на месте работает комиссия, которая выясняет все обстоятельства произошедшего.

Напомним, что информация о разливе топочного мазута в количестве 10 тонн появилась накануне, 3 августа. В управлении ФСИН России по Псковской области сообщили, что разлив не имеет отношения к их учреждению.