Псковская прокуратура проверяет информацию о разливе мазута в посёлке Серёдка
Информацию о разливе 10 тонн мазута в посёлке Серёдка Псковского района проверит прокуратура. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре Псковской области.
Прокуратурой Псковской области с привлечением специалистов организовано проведение проверки информации о разливе топочного мазута в посёлке Серёдка Псковского района. При наличии оснований по результатам проведения проверки будет принят комплекс мер прокурорского реагирования.
В пресс-службе регионального МЧС также отметили, что на месте работает комиссия, которая выясняет все обстоятельства произошедшего.
Напомним, что информация о разливе топочного мазута в количестве 10 тонн появилась накануне, 3 августа. В управлении ФСИН России по Псковской области сообщили, что разлив не имеет отношения к их учреждению.