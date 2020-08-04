Сушёные фрукты и овощи из Аргентины прошли фитосанитарный контроль в Псковской области

10:11, 04 августа 2020, ПАИ

На российско-латвийском участке Государственной границы в Псковской области в многостороннем автомобильной пункте пропуска «Убылинка» должностные лица Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям провели карантинный фитосанитарный контроль сушеных груш, томатов и персиков. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

14 тонн сушеных фруктов и овощей, страной происхождения которых является Аргентина, следовали в адрес оптового предприятия, зарегистрированного в Москве.

При осуществлении фитосанитарного досмотра подкарантинной продукции сотрудники Управления нарушений не выявили, а товар был допущен к дальнейшему следованию в адрес получателя.