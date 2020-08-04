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Два автомобиля и жилой дом спасли от огня пожарные в Псковском районе

В Псковском районе пожарные спасли от огня два автомобиля и жилой дом. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

3 августа в 20:22 в деревне Загорицы Псковского района произошёл пожар в двухэтажном жилом доме. В подвальном помещении размером 2 на 3 метра огнём повреждена стена. Причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки в розетке. Пожарным удалось спасти два автомобиля и жилой дом.

В этот же день в 15:01 в Порхове на набережной Александра Невского загорелась детская коляска. Огнём была повреждена дверь. Причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнём неустановленного лица.

3 августа в 18:57 в Пскове на улице Красноармейской сгорел пластиковый контейнер для сбора ТКО. Причиной стало неосторожное обращение с огнём неустановленного лица.

В результате произошедших пожаров из людей никто не пострадал.

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