Псковская область лидирует в списке регионов с наименьшим темпом прироста случаев COVID-19

10:31, 04 августа 2020, ПАИ

В списке регионов с наименьшим темпом прироста случаев коронавируса лидирует Псковская область. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом.

Псковская область заняла первую строчку среди субъектов с показателем 0% вместе с Чукотским автономным округом, где также показатель равен 0%.

Второе место с показателем 0,2% заняли Карачаево-Черкесская Республика, Кабардино-Балкарская Республика и Республика Северная Осетия.