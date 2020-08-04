3839 человек заражены коронавирусом в Псковской области
В Псковской области еще 4 человека за сутки заразились новой коронавирусной инфекцией, теперь количество инфицированных составляет 3 тыс. 839 человек. Об этом сообщает Telegram-канал «COVID-19. Псковская область».
На данный момент проведено 66 208 (594) исследований. Выздоровело – 2737 (23), умерло — 55.
Статистика по районам
Псков – 1183
Великие Луки – 775
Бежаницкий район - 51
Великолукский район – 182
Гдовский район – 80
Дедовичский район – 50
Дновский район - 105
Красногородский район – 36
Куньинский район –39
Локнянский район - 13
Невельский район - 131
Новоржевский район – 22
Новосокольнический район - 77
Опочецкий район – 42
Островский район – 273
Палкинский район - 47
Печорский район – 42
Плюсский район – 98
Порховский район - 144
Псковский район – 313
Пустошкинский район – 17
Пушкиногорский район - 11
Пыталовский район – 21
Себежский район – 24
Струго-Красненский район – 43
Усвятский район - 20