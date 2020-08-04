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Общество

3839 человек заражены коронавирусом в Псковской области

В Псковской области еще 4 человека за сутки заразились новой коронавирусной инфекцией, теперь количество инфицированных составляет 3 тыс. 839 человек. Об этом сообщает Telegram-канал «COVID-19. Псковская область».

На данный момент проведено 66 208 (594) исследований. Выздоровело – 2737 (23), умерло — 55.

Статистика по районам

Псков – 1183                                                                 

Великие Луки – 775

Бежаницкий район - 51

Великолукский район – 182

Гдовский район – 80

Дедовичский район – 50

Дновский район - 105

Красногородский район – 36

Куньинский район –39

Локнянский район - 13

Невельский район - 131

Новоржевский район – 22

Новосокольнический район - 77

Опочецкий район – 42

Островский район – 273

Палкинский район - 47

Печорский район – 42

Плюсский район – 98

Порховский район - 144

Псковский район – 313

Пустошкинский район – 17

Пушкиногорский район - 11

Пыталовский район – 21

Себежский район – 24

Струго-Красненский район – 43

Усвятский район - 20

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