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Общество

Почётным гражданином Великих Лук стал директор Международной встречи воздухоплавателей

Фото: администрация Великих Лук.

Директору Международной встречи воздухоплавателей Владимиру Орлову присвоено звание «Почётный гражданин города Великие Луки». Такое решение приняли депутаты во время 36-го заседания Великолукской городской Думы, сообщается на сайте администрации.

Кандидатуру Владимира Орлова выдвинула редакция газеты «Великолукская правда». Коллектив издания отмечал, что великолучанин достоин присвоения почётного звания за активную многолетнюю общественную деятельность в городе Великие Луки, проведение международных встреч воздухоплавателей, развитие в городе воздухоплавательного спорта, личный вклад в социально-экономическое развитие города Великие Луки, продвижение бренда Великих Лук на российском и международном уровнях и развитие туристического потенциала города.

Депутаты сочли кандидатуру Владимира Ивановича достойной присвоения звания «Почётный гражданин города Великие Луки», отмечали его организаторский талант, неравнодушие к судьбе Великих Лук. Парламентарии подчёркивали, что именно благодаря Владимиру Орлову Великие Луки известны всей стране как столица российского воздухоплавания.

Фото: Игорь Шелапутин

Так, Дмитрий Белюков высказался о Владимире Ивановиче как о человеке, имеющем недюжинный организаторский талант. «Владимир Орлов – человек скромный, но от этого его заслуги не становятся меньше, скорее, наоборот, становятся более значимыми. Конечно, он не в одиночку занимается организацией встреч воздухоплавателей в Великих Луках, но, в первую очередь, именно благодаря ему о нашем городе знают как о центре российского воздухоплавания по всей стране и в Европе, – отметил Дмитрий Белюков. – Все знают и понимают, что воздухоплавание – это определенный бренд, двигатель не только спортивного, но и социально-экономического развития нашего города».

В результате обсуждения депутаты единогласно решили присвоить Владимиру Ивановичу Орлову звание «Почётный гражданин города Великие Луки». Это почетное звание присваивается один раз в год и приурочивается ко Дню города Великие Луки.

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