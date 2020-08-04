Почётным гражданином Великих Лук стал директор Международной встречи воздухоплавателей

11:31, 04 августа 2020, ПАИ

Директору Международной встречи воздухоплавателей Владимиру Орлову присвоено звание «Почётный гражданин города Великие Луки». Такое решение приняли депутаты во время 36-го заседания Великолукской городской Думы, сообщается на сайте администрации.

Кандидатуру Владимира Орлова выдвинула редакция газеты «Великолукская правда». Коллектив издания отмечал, что великолучанин достоин присвоения почётного звания за активную многолетнюю общественную деятельность в городе Великие Луки, проведение международных встреч воздухоплавателей, развитие в городе воздухоплавательного спорта, личный вклад в социально-экономическое развитие города Великие Луки, продвижение бренда Великих Лук на российском и международном уровнях и развитие туристического потенциала города.

Депутаты сочли кандидатуру Владимира Ивановича достойной присвоения звания «Почётный гражданин города Великие Луки», отмечали его организаторский талант, неравнодушие к судьбе Великих Лук. Парламентарии подчёркивали, что именно благодаря Владимиру Орлову Великие Луки известны всей стране как столица российского воздухоплавания.

Так, Дмитрий Белюков высказался о Владимире Ивановиче как о человеке, имеющем недюжинный организаторский талант. «Владимир Орлов – человек скромный, но от этого его заслуги не становятся меньше, скорее, наоборот, становятся более значимыми. Конечно, он не в одиночку занимается организацией встреч воздухоплавателей в Великих Луках, но, в первую очередь, именно благодаря ему о нашем городе знают как о центре российского воздухоплавания по всей стране и в Европе, – отметил Дмитрий Белюков. – Все знают и понимают, что воздухоплавание – это определенный бренд, двигатель не только спортивного, но и социально-экономического развития нашего города».

В результате обсуждения депутаты единогласно решили присвоить Владимиру Ивановичу Орлову звание «Почётный гражданин города Великие Луки». Это почетное звание присваивается один раз в год и приурочивается ко Дню города Великие Луки.