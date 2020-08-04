0
13:51
82 макета поступило на конкурс для новых граффити в Пскове
12:32
Построить мост через реку просят жители Дновского района
11:43
Оборудование для первой в мире термоядерной установки ITER разработал великолукский завод
11:31
Почётным гражданином Великих Лук стал директор Международной встречи воздухоплавателей
11:22
С 4 августа в Псковской области начались соцвыплаты на детей с 3 до 7 лет
11:05
Более миллиона пассажиров перевезли псковские «Ласточки»
10:57
Юлия Пересильд призналась, что огородничает как профи
Еще новости
Общество

Оборудование для первой в мире термоядерной установки ITER разработал великолукский завод

Великолукский завод электротехнического оборудования «ЗЭТО» совместно с инженерами петербургского научно-исследовательского института электрофизической аппаратуры имени Ефремова («НИИЭФА») разработал уникальный разъединитель внутренней установки на 1,5-3 кВ и 60 тысяч ампер для международного экспериментального термоядерного реактора ITER, целью которого является выработка термоядерной энергии в мирных целях.  ITER расположен на юге Франции, где 28 июля 2020 года состоялась торжественная церемония по случаю начала работ по сборке и монтажу оборудования реактора. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе завода.

  • Завод
    Фото: ЗЭТО
  • Завод
    Фото: ЗЭТО
  • Завод
    Фото: ЗЭТО
  • Завод
    Фото: ЗЭТО
  • Завод
    Фото: ЗЭТО
  • Завод
    Фото: ЗЭТО

«НИИЭФА» является разработчиком коммутационной аппаратуры для проекта ИТЭР. Представители научно-исследовательского института обратились к одному из основных мировых производителей высоковольтного оборудования, который не нашел техническое решение, удовлетворяющее жестким габаритным требованиям проекта, поэтому  «НИИЭФА» предложили поучаствовать в проекте нам», - комментирует генеральный конструктор ЗАО «ЗЭТО» Дмитрий Ярошенко.

По его словам, в результате оперативных эскизных проработок конструкторами было найдено новое техническое решение, которое в итоге и воплотилось в малогабаритном разъединителе. Данный запатентованный ЗАО «ЗЭТО» разъединитель имеет новейшую конструкцию контактной системы, представляющую собой своеобразные «ножницы», за счет которой уменьшились габариты аппарата и повысилась электродинамическая стойкость при прохождении токов короткого замыкания. Все озвученные технические решения позволят разъединителям надежно работать в цепи катушек магнитной системы тороидальной камеры реактора.

Процесс монтажа оборудования реактора может занять до 5 лет, а первый киловатт в час (кВт/ч), произведенный термоядерным реактором, можно будет получить к 2060 году.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Рады ли вы открытию кафе, ресторанов и баров в Псковской области с 15 июля?
Проголосовать >>>

82 макета поступило на конкурс для новых граффити в Пскове
04 августа 2020
82 макета поступило на конкурс для новых граффити в Пскове
Построить мост через реку просят жители Дновского района
04 августа 2020
Построить мост через реку просят жители Дновского района
Оборудование для первой в мире термоядерной установки ITER разработал великолукский завод
04 августа 2020
Оборудование для первой в мире термоядерной установки ITER разработал великолукский завод
Почётным гражданином Великих Лук стал директор Международной встречи воздухоплавателей
04 августа 2020
Почётным гражданином Великих Лук стал директор Международной встречи воздухоплавателей
С 4 августа в Псковской области начались соцвыплаты на детей с 3 до 7 лет
04 августа 2020
С 4 августа в Псковской области начались соцвыплаты на детей с 3 до 7 лет
Более миллиона пассажиров перевезли псковские «Ласточки»
04 августа 2020
Более миллиона пассажиров перевезли псковские «Ласточки»
Юлия Пересильд призналась, что огородничает как профи
04 августа 2020
Юлия Пересильд призналась, что огородничает как профи
За сутки в Псковской области выздоровевших после COVID-19 в шесть раз больше, чем заболевших
04 августа 2020
За сутки в Псковской области выздоровевших после COVID-19 в шесть раз больше, чем заболевших

Идет загрузка...