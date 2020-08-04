Оборудование для первой в мире термоядерной установки ITER разработал великолукский завод

11:43, 04 августа 2020, ПАИ

Великолукский завод электротехнического оборудования «ЗЭТО» совместно с инженерами петербургского научно-исследовательского института электрофизической аппаратуры имени Ефремова («НИИЭФА») разработал уникальный разъединитель внутренней установки на 1,5-3 кВ и 60 тысяч ампер для международного экспериментального термоядерного реактора ITER, целью которого является выработка термоядерной энергии в мирных целях. ITER расположен на юге Франции, где 28 июля 2020 года состоялась торжественная церемония по случаю начала работ по сборке и монтажу оборудования реактора. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе завода.



Фото: ЗЭТО



Фото: ЗЭТО



Фото: ЗЭТО



Фото: ЗЭТО



Фото: ЗЭТО



Фото: ЗЭТО











«НИИЭФА» является разработчиком коммутационной аппаратуры для проекта ИТЭР. Представители научно-исследовательского института обратились к одному из основных мировых производителей высоковольтного оборудования, который не нашел техническое решение, удовлетворяющее жестким габаритным требованиям проекта, поэтому «НИИЭФА» предложили поучаствовать в проекте нам», - комментирует генеральный конструктор ЗАО «ЗЭТО» Дмитрий Ярошенко.

По его словам, в результате оперативных эскизных проработок конструкторами было найдено новое техническое решение, которое в итоге и воплотилось в малогабаритном разъединителе. Данный запатентованный ЗАО «ЗЭТО» разъединитель имеет новейшую конструкцию контактной системы, представляющую собой своеобразные «ножницы», за счет которой уменьшились габариты аппарата и повысилась электродинамическая стойкость при прохождении токов короткого замыкания. Все озвученные технические решения позволят разъединителям надежно работать в цепи катушек магнитной системы тороидальной камеры реактора.

Процесс монтажа оборудования реактора может занять до 5 лет, а первый киловатт в час (кВт/ч), произведенный термоядерным реактором, можно будет получить к 2060 году.