Построить мост через реку просят жители Дновского района

12:32, 04 августа 2020, ПАИ

Жители Дновского района просят построить мост через реку. Местная жительница Светлана Богачкова обратилась с просьбой установить пешеходный мост на сайт губернатора Псковской области.

Жители деревень Юково, Селище и Малый Луг Дновского района обратились с просьбой построить пешеходный мост для прохода на кладбище, которое находится в деревне Юково.

«Данное кладбище находится за рекой Дубенка, и пройти туда весной или осенью нет возможности», - отметила Светлана Богачкова.

Местные жители неоднократно обращались к властям района с этой проблемой, однако она так и не была решена.

«Весной и осенью мы не можем попасть на кладбище, - подчеркнули жители Дновского района. – Просим помощи в строительстве пешеходного перехода через речку на кладбище».