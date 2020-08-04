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Общество

Построить мост через реку просят жители Дновского района

Фото Андрея Степанова

Жители Дновского района просят построить мост через реку. Местная жительница Светлана Богачкова обратилась с просьбой установить пешеходный мост на сайт губернатора Псковской области.

Жители деревень Юково, Селище и Малый Луг Дновского района обратились с просьбой построить пешеходный мост для прохода на кладбище, которое находится в деревне Юково.

«Данное кладбище находится за рекой Дубенка, и пройти туда весной или осенью нет возможности», - отметила Светлана Богачкова.

Местные жители неоднократно обращались к властям района с этой проблемой, однако она так и не была решена.

«Весной и осенью мы не можем попасть на кладбище, - подчеркнули жители Дновского района. – Просим помощи в строительстве пешеходного перехода через речку на кладбище».

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