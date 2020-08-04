В Порхове отремонтируют набережную Александра Невского

13:26, 04 августа 2020, ПАИ

4,1 млн рублей направили из областного и местного бюджетов на ремонт набережной Александра Невского в Порхове. Конкурсная документация опубликована в Единой информационной системе в сфере закупок.

Основная цель ремонта состоит в восстановлении транспортно-эксплуатационного состояния участка дороги длиной 325 метров.

Рабочие устранят дефекты и восстановят элементы автомобильной дороги. Помимо укладки нового асфальта, укрепят обочины щебнем, смонтируют искусственную дорожную неровность и установят шесть дорожных знаков.

Работы в течение 30 дней выполнит закрытое акционерное общество «Порховмелиорация».