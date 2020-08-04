Михаил Ведерников выразил соболезнования в связи с кончиной Антонины Клубковой

13:35, 04 августа 2020, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников выразил соболезнования в связи со смертью партизанки, участницы Великой Отечественной войны, почётного гражданина Себежского края Антонины Клубковой. Об этом глава региона написал в своём Instagram.

«К большому сожалению, уходят из жизни наши ветераны», - отметил Михаил Ведерников.

Губернатор рассказал, что в 11 лет Антонина Клубкова осталась сиротой: родителей забрала война. После этого приняла решение помогать партизанам и стала разведчицей.

«Несколько раз враги ловили её, допрашивали, избивали, и лишь чудом храброй девочке удавалось избежать смерти», - подчеркнул глава региона.

После войны Антонина Клубкова работала бухгалтером, а на пенсии оставалась активным общественным деятелем и принимала участие во всех мероприятиях, связанных с памятными военными датами, рассказывала подрастающему поколению о Великой войне.

«Она всегда будет для всех нас примером смелости, храбрости, честности и трудолюбия, - добавил Михаил Ведерников. – Выражаю искренние соболезнования родным и близким».