За долги у великолучанина арестовали имущество на 4 млн рублей

13:33, 04 августа 2020, ПАИ

Имущество на 4 млн рублей арестовали за долги у жителя Великих Лук. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФССП по Псковской области.

Местный житель задолжал более 7 млн рублей перед взыскателем. В процессе работы над исполнительным производством было установлено, что у должника в собственности имеется имущество — объект незавершённого строительства. Судебный пристав-исполнитель произвел арест данного имущества с предварительной стоимостью свыше четырёх миллионов рублей.

В случае непогашения должником задолженности по производству в полном объеме арестованное имущество будет реализовано на торгах. Вырученные денежные средства пойдут в счет погашения требований исполнительного документа.