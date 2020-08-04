За долги у великолучанина арестовали имущество на 4 млн рублей
Имущество на 4 млн рублей арестовали за долги у жителя Великих Лук. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФССП по Псковской области.
Местный житель задолжал более 7 млн рублей перед взыскателем. В процессе работы над исполнительным производством было установлено, что у должника в собственности имеется имущество — объект незавершённого строительства. Судебный пристав-исполнитель произвел арест данного имущества с предварительной стоимостью свыше четырёх миллионов рублей.
В случае непогашения должником задолженности по производству в полном объеме арестованное имущество будет реализовано на торгах. Вырученные денежные средства пойдут в счет погашения требований исполнительного документа.