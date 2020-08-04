В Великих Луках бомж хотел сдать в металлолом чужую иномарку

13:51, 04 августа 2020, ПАИ

В Великих Луках 43-летний мужчина без определенного места жительства попытался угнать припаркованный Volkswagen Passat, чтобы сдать его в пункт приема металла. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Ранее судимый мужчина проник в салон иномарки, разбив стекло задней двери автомобиля. Проезжающие мимо сотрудники ГИБДД заметили, что в машине находится человек. К этому времени он начал разбирать рулевую колонку. Стражам порядка мужчина признался, что хотел завести машину и сдать ее в ближайший пункт приема металла. Инцидент случился 3 августа у жилого дома на улице Пушкина.

Владелец Volkswagen обратился в полицию с заявлением о краже имущества. Возбуждено уголовное дело по части второй статьи 158 УК РФ («Кража»).