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Общество

В Великих Луках бомж хотел сдать в металлолом чужую иномарку

В Великих Луках 43-летний мужчина без определенного места жительства попытался угнать припаркованный Volkswagen Passat, чтобы сдать его в пункт приема металла. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Ранее судимый мужчина проник в салон иномарки, разбив стекло задней двери автомобиля. Проезжающие мимо сотрудники ГИБДД заметили, что в машине находится человек. К этому времени он начал разбирать рулевую колонку. Стражам порядка мужчина признался, что хотел завести машину и сдать ее в ближайший пункт приема металла. Инцидент случился 3 августа у жилого дома на улице Пушкина.

Владелец Volkswagen обратился в полицию с заявлением о краже имущества. Возбуждено уголовное дело по части второй статьи 158 УК РФ («Кража»).

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