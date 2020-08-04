Лукашенко заявил о пересмотре отношений с Россией

14:10, 04 августа 2020, ПАИ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия поменяла братские отношения с республикой на партнерские. Об этом белорусский лидер рассказал в ходе послания народу и парламенту 4 августа, пишет газета «Известия».

По словам Лукашенко, страны всегда будут ближайшими союзниками, вне зависимости от того, кто стоит у власти. «Россия всегда была, есть и будет нашим ближайшим союзником, кто бы ни был у власти в Белоруссии или в России. Это непреодолимый фактор, это глубоко внутри наших народов. Даже несмотря на то, что братские отношения с нами поменяла на партнерские, — напрасно», — заявил он.

Кроме того, глава Белоруссии выразил уверенность, что Россия боится потерять Белоруссию, так как «по-настоящему близких» союзников у нее не осталось. Лукашенко обратил внимание, что Запад начал проявлять к его вотчине более предметный интерес.

«Наш ответ всем известен: Беларусь не дружит с кем-то против кого-то. Мы за многовекторность, последовательную и предсказуемую внешнюю политику», — подчеркнул белорусский президент.

Лукашенко также отметил, что на фоне пандемии коронавируса в мире развернулось жестокое противостояние крупнейших экономик мира — США и Китая. При этом Россия и ЕС, претендующие на главенствующие роли, по его словам, не остаются в стороне от этих процессов.